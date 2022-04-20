Son dakika: Chelsea, Beşiktaş'a kiraladığı Michy Batshuayi için kararını verdi! Ismael 'Onun gibisini zor buluruz' demişti ama...

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Sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilmesine karşın beklentileri bir türlü karşılayamayan Michy Batshuayi için İngiliz ekibi nihai kararını verdi.

Hem Sergen Yalçın hem de Önder Karaveli döneminde taraftarların tepkisini çeken Batshuayi, yeni teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte biraz daha etkili görüntü çizmişti. Fransız teknik adam, Belçikalı forvetin performansından son derece memnun kalırken, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

ISMAEL: BATSHUAYI GİBİSİNİ BULMAK ZOR

Hürriyet'in Beşiktaş muhabiri İsmail Er'in aktardığı bilgiye göre Ismael, Ceyhun Kazancı'ya “Batshuayi tipinde oyuncu bulmak çok zor. Fransa, İspanya, Portekiz liglerinden takip ettiğim bazı golcüler var ama Batshuayi içlerinde en gelişmişi ve tecrübelisi” diyerek Belçikalı forvetin kalmasını istemişti.

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Ismael, sözlerinin devamında "Kulübün ekonomik imkanları uygun olursa Chelsea ile konuşup Beşiktaş’a kazandırmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

CHELSEA KARARINI VERDİ!

10 milyon Euro piyasa değeri olan ve bu sezon Beşiktaş’ta 28 lig maçında 14 gol, 5 asistlik performans sergileyen Batshuayi'nin bonservisini elinde bulunduran Chelsea kararını netleştirdi.

İngiliz basını, Chelsea'nın Batshuayi ile yollarını kesin olarak ayırmaya karar verdiğini yazdı. Londra temsilcisinin, 2016'da kadrosuna kattığı ve çeşitli takımlara kiralanan Batshuayi'yi bu yaz bonservisi ile satmak istediği aktarıldı.

5 PREMIER LİG TAKIMI İSTİYOR

Haberde Belçikalı futbolcuya Almanya, İtalya ve İspanya'dan da ilgi olduğu ancak en ciddi adayların İngiltere'den olduğu belirtildi. Premier Lig'den; Wolverhampton, Everton, Southampton, Brighton ve Leeds United'ın golcü futbolcu için teklif yapmasının olası olarak görüldüğü kaydedildi.

BONSERVİSİNE 39 MİLYON EURO

Chelsea'nin 2016 yılında Marsilya'dan kadrosuna kattığı ve bonservisine 39 milyon euro ödediği Batshuayi, şu ana kadar Crystal Palace'a iki kez, Borussia Dortmund'a, Valencia'ya ve Beşiktaş'a kiralandı. Yıldız golcünün, Chelsea ile sözleşmesi ise 2024 yılına kadar sürüyor.

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SEZONUN EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Batshuayi, siyah-beyazlı takım adına sezonun en erken golünü kaydetmişti.

Batshuayi, 1 dakikada 11 saniyeyle Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü rakip filelere gönderdi. 28 yaşındaki futbolcu, 43. dakikada bir kez ağları havalandırıp etkili bir performans göstermişti.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA

Sezon başından bu yana eleştirilmesine karşın Süper Lig'de gol sayısı 14 olan tecrübeli oyuncu, krallık yarışında 15 gollü El Kaabi'yi yakından takip ediyor.

Bu sezon Süper Lig'de Michy Batshuayi'den daha fazla maçta 2+ gol atan bir oyuncu bulunmuyor. Bunu Pohjanpalo ile 4'er kez başardılar.