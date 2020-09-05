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Son Dakika | Chelsea, Bayer Leverkusen'den Kai Havertz'i kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından orta saha oyuncusu Kai Havertz'i renklerine bağladı.
Chelsea Kulübü, 21 yaşındaki Alman futbolcu Havertz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında Chelsea'nin transfer için 71 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Almanya Milli Takımı'nda da görev yapan Havertz, altyapısından yetiştiği Bayer Leverkusen'de geçen sezon 45 maça çıkmış ve 18 gol atmıştı.
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