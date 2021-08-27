Son Dakika: CFR Cluj'da Marius Sumudica depremi! Tesislere alınmadı...

Spor Arena Dış Haberler - Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor'da görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın Cluj macerası kısa sürdü ve olaylı bitti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kızılyıldız'a toplamda 6-1 mağlup olan Cluj'de deneyimli teknik adamın görevine son verildi. Sumudica'nın görevine son verilmesinin tek nedeninin Avrupa'dan elenmek olmadığı, transfer döneminde beklentilerin gerçekleşmemesinin de ayrılıkta etken olduğu belirtildi.

TESİSLERE ALINMADI

Marius Sumudica, akşam saatlerinde görevine son verilmesinin ardından bu sabah gittiği kulüp tesislerinde içeri alınmadı. Marius Sumudica'nın tesislere alınmadığı anlar sosyal medyada gündem oldu.