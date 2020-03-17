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GeriFutbol Son Dakika | Cenk Tosun'un EURO 2021 paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 17:39,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Cenk Tosun'un EURO 2021 paylaşımı sosyal medyayı salladı!

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Son Dakika | Cenk Tosun'un EURO 2021 paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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Sakatlığı sebebiyle EURO 2020'de milli formayı giyemeyeceği için üzgün olan Cenk Tosun, Avrupa Şampiyonası'nın 2021 yılına ertelenmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Crystal Palace antrenmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatan ve EURO 2020'de forma giyemeyecek olan Cenk Tosun, turnuvanın corona virüsü sebebiyle 2021 yılına ertelenmesinin ardından moral buldu.

Milli golcümüz, lakabından yola çıkarak Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Tosun Paşa'dan bir sahne paylaştı.

Son Dakika Merih Demiralın EURO 2021 paylaşımı olay oldu
Son Dakika! Merih Demiral'ın EURO 2021 paylaşımı olay oldu!

Cenk Tosun'un bu renkli paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı.


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