Son dakika | Cenk Tosun'dan Fenerbahçe açıklaması

A Spor'a konuşan Cenk Tosun şu ifadeleri kullandı:

"Sahaya çıktık artık her şey iyi gidiyor, çok mutluyum. Bu sezon kamp dönemi geçirmemiş gibi hissettim ben. İdmanlar da iyi geçiyor. Takımda benim dışımda sakatlık yok. Haftasonuna hazır olduğumuzu düşünüyorum. Everton'da forma rekabeti çok yüksek. O yüzden Crystal Palace'a gittim. İyi de başlamıştım ama daha sonra talihsiz bir sakatlık geçirdim. 6 ay geçti şu an gayet iyi hissediyorum kendimi. 1-1.5 aydır çalışmalar yapıyoruz, fizik anlamında da güzel idmanlar yapıyorum. Dizim gayet iyi durumda. 4-6 hafta içinde takım idmanına katılmak istiyorum. Fiziksel ve zihinsel anlamda yüzde 100 hazır olunca idmana çıkmak istiyorum.

"ANCELOTTI, CRYSTAL PALACE'A GİTMEMİ İSTEMEDİ"

Kariyerimde en uzun sakatlığı yaşadım. 1-1.5 ay daha sürecek. Everton her zaman Avrupa'ya gitmeye çalışan bir camia. Her sene büyük transferler yapıyoruz. Taraftarın da bizim de beklentilerimiz büyük. Ancelotti geldikten sonra 2-3 hafta çalıştık. O zaman birbirimizi tanıyamamıştık. Benim Crystal Palace'a gitmemi istemedi ama önümü kesmeyeceğimi de söyledi. Her zaman iletişim halindeyiz, sürekli durumumu soruyor. İyileştikten sonra inşallah ben de forma savaşı vereceğim. Sonrasını Allah bilir.

FENERBAHÇE SORUSUNA CEVAP

Sakatlık sürecinde kimseyle görüşmedim. En önemli şey dizimdi. Yüzde 100 hazır olup Everton'a faydalı olmak için çalışıyorum. Bu sakatlık sürecinde yaşadıklarımı kimse bilemez. Zor süreç. Zaten bir yere gidemem dizimin iyileşmesine 1.5 ay var. Hiçbir kulüp şu an beni almaz. Beni alan ilk yarıda sadece 1 ay oynatabilir, neden alsınlar? Forma şansı bulamazsam, oynamazsam ben de yolumu çizeceğim. EURO2020 var, bu yüzden oynamak istiyorum. Önceliğim Avrupa. Kalabildiğim kadar burada kalmak istiyorum. Türkiye'ye dönmek için erken. Daha hayal ettiklerimi başarmadım. Adımdan daha fazla söz ettirip sonra dönmek istiyorum."

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, VAN DIJK İLE BİRLİKTE PREMIER LİG'İN EN İYİSİ"

Çağlar Söyüncü ile bugün konuştum. Zaten her gün konuşuyoruz. Benim en yakın arkadaşım. Milli Takım'da uyumadığımız anlar dışında sürekli beraberiz. Leicester, bana 1,5 saat uzak, burada da sürekli görüşüyoruz. Çağlar, Premier Lig'de yılın 11'inde olmayı hak etti. Van Dijk ile en iyisi. Biz oyunculara anket yapmışlardı, ben de Van Dijk ve Çağlar'ı seçtim. Bunu ona da mesajla söyledim, bana gülerek geri döndü."

