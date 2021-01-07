Son Dakika | Cenk Tosun'dan canlı yayında Beşiktaş açıklaması

Cenk Tosun'un Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Neden fazla şans bulamadığımı bilmiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Burada oynamasam da Milli Takım'a gittiğimde goller atıyorum. Bence de hake ettiğim şansı bulamıyorum. Bu sezon Calvert-Lewin iyi bir sezon geçiriyor. Burada mücadelemi sürdürmek istiyorum. Şans bana gelecektir."

Beşiktaş açıklaması

"Şimdilik Beşiktaş'a gelme düşüncem yok. Misyonumun dolduğunu düşünmüyorum, İngiltere'de kalıp, bayrağımızdan, vatanımızdan daha çok söz ettirmek istiyorum. Türkiye'ye dönme gibi bir niyetim yok şu anda."

"Bizim takım daha iyiydi"

"Beşiktaş'ta 2017-18 takımımız şimdiki takımdan daha güçlüydü. Şu andaki Beşiktaş kadrosunda ben oynarım."

"Alanyaspor iyi oynuyor ama Beşiktaş bir tık önde"

Alanyaspor'u izledim, top yapan bir takım. Alanya bu oyunu Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynuyor, bu çok değerli. Alanya'nın futbolunu çok beğeniyorum ama Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında bir tık önde olduğunu söyleyebilirim.

"Süper Lig'de yabancı hakeme karşıyım"

Süper Lig'de yabancı hakeme karşıyım. Çok yetenekli ve iyi hakemlerimiz var. Bundan 20 yıl önce hakemleri baskı altına alarak maçlar kazanılmış, o devam ediyor.

"Ancelotti az kalsın Fenerbahçe'ye imza atıyormuş"

"Ancelotti ile çok konuşuyoruz. Parma'da hocalık yaparken Fenerbahçe ile görüşmüş, Aziz Yıldırım ile masaya oturmuşlar, imza attırmaya çalışmışlar. İstanbul'u çok beğenmiş, sonra olmadığını, Juventus'a gittiğini söylüyor."

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