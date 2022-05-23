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Son dakika: Cenk Tosun Everton'a veda etti!

#Cenk Tosun#Everton#Beşiktaş
Son dakika: Cenk Tosun Evertona veda etti

2018 yılında Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sezonun bitimiyle takımdan ayrıldığını açıkladı.

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2017/18 sezonu devre arasında 22,5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medyadan Everton için bir video yayınlayan Cenk, veda mesajı olarak şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Everton Ailesi,

Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi.

Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

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Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim.

Everton’ın her zaman kalbimde bir yeri olacak 

Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım.

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Kendinize iyi bakın,
Cenk Tosun

BONSERVİS REKORU KIRMIŞTI

Net 22,5 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Süper Lig'den Avrupa'ya transferde en yüksek bonservis rekorunu kırmıştı. Beşiktaş, bonuslarla birlikte kasasına 28 milyon euro koymuştu.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI! İSTATİSTİKLERİ...

Milli futbolcumuz büyük umutlarla gittiği Everton'da büyük sakatlıklar yaşadı. 2019/20 devre arasında Crystal Palace'a kiralanan Cenk, sakatlanarak iki ay sonra geri döndü. 2020/21 sezonu devre arasında Beşiktaş'a kiralık geldi, burada da sakatlanmasına rağmen şampiyon olup geri döndü.

Everton formasıyla 61 maça çıkan Cenk, 11 gol atıp 6 da asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'A DÖNER Mİ?

Milli futbolcunun Beşiktaş'a geri döneceği yönünde iddialar var ancak çıkan haberlerde Cenk'in maaş beklentisinin Beşiktaş'ın verebileceğinden fazla olduğu ifade ediliyor.

Son dakika: Cenk Tosun Evertona veda etti

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#Cenk Tosun#Everton#Beşiktaş

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