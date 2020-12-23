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GeriFutbol Son Dakika | Cenk Tosun cephesinde sıcak gelişme! Süper Lig'e geri dönüyor...
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Haber Giriş: 23.12.2020 - 07:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Cenk Tosun cephesinde sıcak gelişme! Süper Lig'e geri dönüyor...

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Süper Lig’de Medipol Başakşehir maçıyla çıkışa geçen ve zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalara resmen başladı. Siyah beyazlı ekibin listesindeki isim Cenk Tosun.

Beşiktaş ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

Başakşehir galibiyetiyle ligde çıkışa geçen Siyah- Beyazlılar İspanyol basınında çıkan bir habere göre eski yıldızı Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

İspanyol kaynaklara göre Beşiktaş bu transferde ciddi mesafe katetmiş durumda. Aboubakar'ın yanına bir forvet daha isteyen Beşiktaş Cenk'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. (Takvim)

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