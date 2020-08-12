Son Dakika | Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu!
Süper Lig ekibi Denizlispor, son olarak Alanyaspor'da forma giyen serbest durumdaki kaleci Cenk Gönen ile anlaşma sağladı. Cenk Gönen 1+1 yıllık imzayı attı.
Denizlispor'un açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı."
Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş, Galatasaray formaları giyen Cenk Gönen La Liga ekibi Malaga'ya transfer olmuştu. 32 yaşındaki Cenk Gönen geçen sezonun 2. yarısında Alanyaspor'da forma giymişti.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle