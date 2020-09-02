Son Dakika | Cenk Alptekin, Fenerbahçe'den Adanaspor'a transfer oldu
Adanaspor, Fenerbahçe’den Cenk Alptekin’i kadrosuna kattı.
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de bu kez bir ayrılık yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre Adanaspor, Fenerbahçe’den Cenk Alptekin’i transfer etti.
Bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'den Adanaspor'un yolunu tutan Cenk Alptekin, Adana ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe’nin sözleşmede geri satın alma opsiyonu olduğu belirtildi.
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