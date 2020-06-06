Son Dakika | Cengiz Ünder'in yeni talibi İtalyan devi Juventus!

Roma'nın milli oyuncusu Cengiz Ünder için İtalya'da flaş gelişmeyi duyurdular.

Çizme basınında yer alan habere göre; Juventus'ta Maurizio Sarri'nin Cristian Romero'yu gözden çıkardığı ve Cengiz Ünder transferi için oyuncunun Roma'ya önerileceği kaydedildi.

Juventus ile Roma'nın gelecek hafta bir görüşme yapacakları ve resmi teklifin iletileceği belirtildi.

Sakatlığı sebebiyle bu sezon Roma'da 20 maça çıkabilen Cengiz, 3 gol attı.