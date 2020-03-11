Son Dakika | Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya 'corona virüsü' şoku! Sevilla maçı...
Son Dakika Haberi Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini ve İspanyol yetkililerin İtalya'dan gelen uçaklara izin vermediğini açıkladı.
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi maçı için Sevilla’ya giden ve Roma kafilesini taşıyan uçağa iniş izni verilmedi.
Sevilla - Roma maçının iptal edilmesi gündemde. Sevilla - Roma mücadelesinin yarın akşam UEFA Europa League SON 16 turunda TSİ 20:55'de oynanması bekleniyordu.
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