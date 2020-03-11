MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya 'corona virüsü' şoku! Sevilla maçı...
GeriFutbol Son Dakika | Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya 'corona virüsü' şoku! Sevilla maçı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 11.03.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya 'corona virüsü' şoku! Sevilla maçı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'ya 'corona virüsü' şoku! Sevilla maçı...
Abone Olgoogle-news

Son Dakika Haberi Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini ve İspanyol yetkililerin İtalya'dan gelen uçaklara izin vermediğini açıkladı.

Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya'ya gitmeyeceğini duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi maçı için Sevilla’ya giden ve Roma kafilesini taşıyan uçağa iniş izni verilmedi.

Sevilla - Roma maçının iptal edilmesi gündemde. Sevilla - Roma mücadelesinin yarın akşam UEFA Europa League SON 16 turunda TSİ 20:55'de oynanması bekleniyordu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle