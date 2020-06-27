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GeriFutbol Son Dakika | Cengiz Ünder'e Juventus, Bayern ve Everton'ın ardından bir talip daha!
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Haber Giriş: 27.06.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Son Dakika | Cengiz Ünder'e Juventus, Bayern ve Everton'ın ardından bir talip daha!

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İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile Napoli ilgileniyor.

Spor Arena Dış Haber | La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Jose Callejon'un yerini doldurmak isteyen Napoli, Cengiz Ünder için girişimde bulunacak.

Haberde Roma'nın Cengiz Ünder için 30 milyon Euro istediği belirtildi. Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Cengiz Ünder ile Juventus, Bayern Münih ve Everton gibi kulüpler de ilgileniyor.

Cengiz bu sezon Roma formasıyla çıktığı 21 maçta 3 gol attı.

Son Dakika | Cengiz Ündere Juventus, Bayern ve Evertonın ardından bir talip daha

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