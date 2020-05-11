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Futbol
Haber Giriş: 11.05.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Son dakika | Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu

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Son dakika | Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
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İtalyan futbolunun yükselen takımı Atalanta, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor. Bergamo ekibi, Cengiz için 15 milyon Euro ve bir futbolcu teklifinde bulundu.

Spor Arena Dış Haberler | Serie A'da geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitme başarısı gösteren Atalanta oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Başarılarına yenilerini eklemek isteyen Bergamo ekibi, Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in peşine düştü. Cengiz için Gasperini'nin oyununa uygun bir profil olduğunun altı çizildi.

İtalyan basınına göre; Atalanta, Cengiz Ünder için Roma'ya 15 milyon Euro ve bir futbolcu teklif etti. Cengiz için 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli belirleyen Roma ile görüşmelerin sürdüğü kaydedidi.

ILICIC'E İZİN ÇIKMADI
Roma'nın bu transfere Atalanta'nın yıldız ismi Josip Ilicic'i dahil etmek istediği ancak Bergamo ekibinin Sloven isimle sözleşmesini 2022'ye kadar yenilediği belirtildi.

Son dakika | Cengiz Ündere Atalanta talip oldu

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