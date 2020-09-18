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Futbol
Haber Giriş: 18.09.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Cengiz Ünder sağlık kontrolünden geçti! Leicester City...

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İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Roma Villa Stuart Kliniği'nde Leicester City için sağlık kontrolünden geçti.

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Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Roma ve A Milli Futbol Takımımızın önemli oyuncusu Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oluyor. Ünder, Roma Villa Stuart Kliniği'nde Leicester City için sağlık kontrolünden geçerken görüntülendi.

Roma ve Leicester Cty'nin Cengiz Ünder için 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonu konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Leicester City'ye 2025 yılına kadar imza atacak olan Cengiz Ünder ise yıllık 3,5 milyon Euro kazanacak. Cengiz Ünder, Leicester City'de Altınordu'dan birlikte yetiştiği Çağlar Söyüncü ile buluşmuş olacak.

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