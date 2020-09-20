Son dakika | Cengiz Ünder resmen Leicester City'de

Ve Cengiz Ünder resmen Leicester City'de... Premier Lig ekibi Leicester City, Roma forması giyen Cengiz Ünder'i transfer ettiğini açıkladı. Açıklamada transferins atın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleştiği ifade edildi.

Cengiz Ünder bu transferle Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı oldu.

Cengiz Ünder, transfer sonrası sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

3 yıl önce bu kapıdan girdiğimde büyük bir mücadele göstermeye geldim. Buradaki zamanım boyunca yalnızca Roma kulübünü değil, bu muhteşem şehri, kültürünü ve insanlarını da çok sevdim. İlk günden itibaren bana gösterilen sevgi için taraftarlara içten teşekkür ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz eşsiz zamanın ardından önümde yeni bir meydan okuma var.

Leicester City menajeri Brendan Rodgers ve kulüp yönetimine bana güvendikleri için teşekkür ederim. Ayrıca bana destekleri için ailem ve menajerime minnettarım. Burada tutkumu yansıtmak için sabırsızım.

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