Son Güncelleme:
Son Dakika | Cengiz Ünder, Napoli yolunda! Transfer Haberleri
Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için Napoli'den 30 milyon euroluk bir teklif yapıldı.
Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için bir talip daha çıktı.
A Spor'un haberine göre; Napoli, milli oyuncu için harekete geçti ve Roma'ya resmi teklif yaptı.
23 yaşındaki yıldız için 30 milyon euro önerildiği ve Roma'nın kararının beklendiği kaydedildi.
Roma'da geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan Cengiz, 3 gol attı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle