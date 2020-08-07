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Haber Giriş: 07.08.2020 - 19:03,Son Güncelleme:

Son Dakika | Cengiz Ünder, Napoli yolunda! Transfer Haberleri

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Son Dakika | Cengiz Ünder, Napoli yolunda! Transfer Haberleri
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Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için Napoli'den 30 milyon euroluk bir teklif yapıldı.

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için bir talip daha çıktı.

A Spor'un haberine göre; Napoli, milli oyuncu için harekete geçti ve Roma'ya resmi teklif yaptı.

23 yaşındaki yıldız için 30 milyon euro önerildiği ve Roma'nın kararının beklendiği kaydedildi.

Roma'da geçtiğimiz sezon 23 maça çıkan Cengiz, 3 gol attı.

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