Son dakika: Cengiz Ünder, Marsilya'daki ilk maçında Fransızları büyüledi! 'Türk Messi, Salah'tan iyi...'

Spor Arena - EURO 2020'de Milli Takımımızın kadrosunda bulunan, turnuva bitiminde ise Roma'dan Marsilya'ya kiralık transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımında ilk maçına dün akşam çıktı.

Marsilya'nın Servette ile oynadığı hazırlık maçının 61. dakikasında, skor 1-0 Marsilya lehineyken oyuna dahil olan Cengiz Ünder, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

MARSİLYA MAÇI 3-1 KAZANDI

Marsilya, hazırlık maçında Servette ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı. Marsilya'nın gollerini 54. dakikada Gerson, 80 ve 90+2. dakikalarda Dario Benedetto atarken Servette'nin sayısını 76. dakikada Ronny Rodelin kaydetti.

CENGİZ ÜNDER DİREĞE TAKILDI! PERFORMANSI...

Maçın 61. dakikasında Ahmadou Dieng'in yerine oyuna dahil olan Cengiz Ünder, sağ kanatta hızı ve bireysel yetenekleriyle rakiplerine zor anlar yaşattı. Cengiz Ünder'in ceza yayından çektiği sert bir şut da üst direkten döndü.

MARSİLYA TARAFTARI ÇOK BEĞENDİ!

Cengiz Ünder, Servette maçında sahada kaldığı yaklaşık yarım saatlik süredeki performansıyla taraftardan geçer not aldı.

Marsilya'nın sosyal medya hesabından yaptığı Cengiz Ünder paylaşımının altına yorumlar yapan Fransız taraftarlar, milli futbolcumuzu yere göğe sığdıramadı.

'TÜRK MESSI, SALAH'TAN İYİ'

Marsilya taraftarlarının Cengiz Ünder için yaptığı yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Oyuna girdikten sonra yaptıklarıyla gösterdi ki sezon içinde bizi büyüleyecek. Rakip savunmacıların ağızlarının suyu akacak orası kesin"

"Cengiz Ünder bu sezon Ligue 1 savunmacılarının böbreklerini kıracağa benziyor"

"Türk Messi"

"Bu nasıl bir adam! Biz böyle oyunculara alışkın değiliz"

"Salah'tan iyi"

"Çok umut verici. Daha ilk maçında oyuna girer girmez görmeye alışık olmadığımız şeyler yaptı. Hoşuma gitti"

"Yeni Thauvin'imizi bulduk sanırım. Ondan daha iyi bile olabilir"

"Hızlı ve teknik... Bunları ilk maçtan göstermesi çok değerli"

"Bu bir canavar! Bacakları ateş ediyor"

"Eğer sakatlık yaşamazsa Fransa ligini kasıp kavuracak"

"Dybala havası aldım. Hatta onun daha güçlüsü"