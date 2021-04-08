Son Dakika: Cengiz Ünder için transfer kararı verildi! Bayern Münih, Arsenal derken...

Spor Arena / Detay - Sezon başında Roma'dan Premier Lig ekibi Leicester City'e transfer olan Milli futbolcu Cengiz Ünder için İngiltere macerası istediği gibi gitmedi. Yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bu sezon Premier Lig'de sadece 1 maçta ilk 11'de yer bulabilen Cengiz Ünder için Leicester hikayesinde yolun sonu gelmiş gibi gözüküyor.

Aslında Cengiz Ünder için Leicester macerası çok iyi başlamıştı. Ligde henüz ikinci maçında Arsenal'e karşı oyuna sonradan giren Cengiz, Vardy'e yaptığı asist ile dikkat çekmişti. Bir maç sonra ise aynı senaryoyu bu kez Leeds'e karşı uygulamıştı. Taraftarların ve İngiliz basınının övgüler yağdırdığı Cengiz Ünder, bu iki maçın ardından ise sakatlıkların da etkisiyle aynı performansı gösteremedi.

LEICESTER KARARINI VERDİ

İngiltere'den Telegraph gazetesinin haberine göre ise Leicester City, sezon başında kiraladığı Cengiz Ünder'in bonservisini almamaya karar verdi. Leicester'ın Cengiz ile yola devam etmeme kararı aldığı ve Milli futbolcunun Roma'ya geri döneceği belirtildi. Roma ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcunun Leicester ile imzaladığı sözleşmede 20 milyon sterlin'e bonservisi alınır maddesi bulunuyordu.

Telegraph yazarı John Percy, Cengiz Ünder haberini duyururken sosyal medyada da Leicester taraftarlarının Cengiz Ünder için yaptığı yorumlar dikkat çekti.

'ÇOK YAZIK OLDU, BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ...'

Leicester taraftarları, Cengiz için ''Çok yazık oldu... Büyük umutlarla gelmişti ama sakatlıklar onun şans bulmasını kısıtladı. Asla Mahrez'in yerini dolduramayacağız, onun yarısı kadar performans gösterebilen bir oyuncumuz olmadı.'' ve ''İyi maçları oldu, potansiyelinin olduğu belli ama şans bulamıyordu, doğru bir karar oldu'' yorumlarında bulundular.

ROBBEN VE RIBERY YERİNE DÜŞÜNÜLÜYORDU

Oysa çok değil, daha 2 sene önce Bayern Münih, Frank Ribery ve Arjen Robben'in ayrılığı sonrası oluşan boşluk için Cengiz Ünder'i düşünüyordu. Alman ekibinin Milli futbolcu için Roma'ya fiyat sorduğu ve bu transferi ciddi olarak istediği belirtiliyordu. Ancak Bayern Münih, daha sonrasında Cengiz Ünder yerine Leroy Sane'yi tercih etmişti. Premier Lig'den Arsenal'in de Cengiz Ünder'i transfer etmek istediği İngiliz basını tarafından iddia ediliyordu.

Cengiz Ünder'in bonservisini elinde bulunduran Roma'nın eski sahibi James Pallotta ise geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder hakkında itiraflarda bulunmuştu.

İTALYA'DAN CENGİZ ÜNDER İTİRAFI

The Athletic'e konuşan Pallotta, "Cengiz Ünder bizim için iyi bir transferdi ancak maliyetliydi. Yine de iyi şeyler düşünüp kendisinden emin olacağımız seviyeye çıkmasını bekledik ancak bunu başardığını hiç sanmıyorum. Bu transferde hata yaptık" ifadelerini kullanmıştı.

Milli futbolcu, 2017 yılında 14.5 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını 25 maçta terleten Cengiz Ünder, bu sezon Leicester City ile toplam 19 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretmişti. Yıldız futbolcu attığı 2 golü Federasyon Kupası ve Avrupa Ligi'nde kaydetmişti.

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