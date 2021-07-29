Son Dakika: Cem Karaca Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü oldu

Misli.com 2. Lig ekibi Eskişehirspor, teknik direktörlük görevine Cem Karaca'yı getirdiğini duyurdu.



Resmi siteden yapılan duyuru şu şekilde;



Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Cem Karaca getirildi. Kulüp Başkanımız Mehmet Şimşek, yönetim kurulu üyelerimiz ve sportif direktörümüz Murat Daldık ile Vali Hanefi Demirkol Tesislerimiz’de biraraya gelen Cem Karaca ile yapılan görüşme neticesinde 1 yıllığına anlaşma sağlandı.



Teknik Direktörümüz Cem Karaca’nın ekibinde yardımcı antrenörlük görevini Erhan Albayrak, kaleci antrenörlük görevini Seyit Dinçdemir, maç performans ve analiz antrenörlüğü görevini İrem Özdemir ve atletik performans antrenörlük görevini Evrensel Heper üstlenecek.



Teknik Direktörümüz Cem Karaca’ya kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini dilliyoruz.