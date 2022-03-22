Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Tenis Haberleri

Son Dakika: Cem İlkel'in acı günü! Kız kardeşi Elif İlkel hayatını kaybetti...

#Cem İlkel#Elif İlkel#Tenis
Son Dakika: Cem İlkelin acı günü Kız kardeşi Elif İlkel hayatını kaybetti...

Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi tenisçi olan kız kardeşi Elif İlkel'nin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberin Devamı

Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi tenisçi olan kız kardeşi Elif İlkel, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 34 DOP 523 plakalı Sami Deniz idaresindeki minibüs TEM otoyolu üzerinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs ağaçlara çarparak durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince kaza da yaralanan sürücü Deniz ile yolcular Turgut Demiroğlu, Yavuz Selek, Emre Paksoy, Gürsel Tuna, Elif İlkel ile Volkan Özkan Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Elif İlkel Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İlkel Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Öte yandan Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Cem İlkel'in kardeşi, Şükrü İlkel'in kızı Elif İlkel'in Bulgaristan'a giderken meydana gelen kazada yaşamını kaybettiği bildirildi.

Son Dakika: Cem İlkelin acı günü Kız kardeşi Elif İlkel hayatını kaybetti...

Son Dakika: Cem İlkelin acı günü Kız kardeşi Elif İlkel hayatını kaybetti...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cem İlkel#Elif İlkel#Tenis

BAKMADAN GEÇME!

Dudayevin Yalnız Kurtlarından, Kadirovun askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

Dudayev'in 'Yalnız Kurtları'ndan, Kadirov'un askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

#Çeçenistan
Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel

BAKMADAN GEÇME!

Dudayevin Yalnız Kurtlarından, Kadirovun askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

Dudayev'in 'Yalnız Kurtları'ndan, Kadirov'un askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

#Çeçenistan
Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel