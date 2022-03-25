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Son dakika: Cem Bölükbaşı Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yaptı

#Cem Bölükbaşı#Formula 2#Suudi Arabistan GP
Son dakika: Cem Bölükbaşı Suudi Arabistan Pistinde kaza yaptı

Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kaza yaptı. Cem, duvara çarpan aracından sağlıklı bir şekilde çıkarken seans kırmızı bayrakla durduruldu.

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Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kaza yaptı. Cem, duvara çarpan aracından sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çıkarken seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Formula 1 takviminin en hızlı sadde pisti olan ve kaçış alanı bulunmayan Cidde Pisti'nde bariyerler onarıldıktan sonra antrenman seansı devam etti.

 İLK YARIŞINDA 15. OLMUŞTU

Türkiye'yi bu sezon Formula 2'de temsil eden pilot Cem Bölükbaşı, kariyerinin ilk yarışına geçen hafta Bahreyn Grand Prix'inde çıktı. Cuma günü yapılan sıralama turlarında 20. sırayı alan Cem, cumartesi günü koşulan sprint yarışına 20. sıradan başlayıp 14. sıraya tırmanmış ve yarışı 14. bitirmişti.

Pazar günü sonra yapılan ana yarışa yine 20. sırada başlayan milli sporcumuz, son bölümde bazı pilotların yarış dışı kalmasıyla mücadeleyi 15. sırada tamamlamıştı. Yarışta birinciliği Theo Pourchaire, ikinciliği Liam Lawson, üçüncülüğü ise Jüri Vips elde etmişti.

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Son dakika: Cem Bölükbaşı Suudi Arabistan Pistinde kaza yaptı

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#Cem Bölükbaşı#Formula 2#Suudi Arabistan GP

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