Son Dakika: Cem Bölükbaşı Formula 2'de yarışacağını açıkladı!

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Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2'de yarışacacağını resmen duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cem Bölükbaşı, "Çok farklı bir döneme başlıyoruz. Bizim için çok önemli bir gün. Son 2 ayda uykularımızın kaçtığı çok oldu. Formula 2 Abu Dabi testleriyle başladı her şey. İlk defa bindiğim bir otomobil oldu. Çok hızlı bir yıl oldu. Formula 3 Asya ilk katıldığım tek koltuklu yarıştı. 3-4 senede F3'ten F2'ye çıkışlar oluyor genelde. Bizim için çok hızlı bir süreç oldu." dedi.

Cem Bölükbaşı ayrıca "Bu sene, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Resmi olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"BENZİNCİDE BİLE SORUYORLARDI"

Açıklamalarına devam eden başarılı sporcu, "Uzun zamandır bana çok soruluyordu. Benzincide bile görenler soruyordu. 1 hafta önce imzalar atıldı. Bizim için çok büyük bir adım. Formula 1 bu sezon 23 yarış olacak. 14 yarışta biz olacağız. Formula 2'nin en uzun takvimi. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor." diye konuştu.

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"BELKİ DE SANALDAN GELİP F1 PİLOTU OLAN İLK KİŞİ OLACAĞIM"

Önemli bir seviyeye yükselmesine karşın daha her şeyin başlangıcında olduğunu belirten Bölükbaşı, "Kısa bir süre de olsa çok uzun bir yol aldık. Dijitaldeki bilinirliğim Formula 1'in de dikkatini çekti. Espor'dan gelip Formula 2'ye çıkan ilk pilot oldum. Hikaye olarak onların da ilgisini çekiyor bu. Belki de sanal dünyadan gelip tarihin ilk Formula 1 pilotu olacağım. Bu seviye çok büyük bir adım ama daha başlangıç. Daha çok başındayız. Yarışmayı seviyoruz. Çok stresli olsa da yarış haftaları çok keyifli." dedi.

"ÇOK UZUN BİR SEZON BİZİ BEKLİYOR"

Formula 2 için hazır olduğunu ifade eden milli sporcu, "Ailemin çok sesli şikayetleri olmadı, derslerime yansımadığı sürece neyi seviyorsam yapmamı söylediler. Okula gitmeden uyanıp antrenman yapıyordum. Kulaklığım takılıydı ama simülasyon çok ses çıkardığı için onlar da uyanıyordu. Formula 2 için hazırım. Fiziksel antrenmanlar çok önemli. Formula 2'de yarışıyorum ama Formula 1'e hazırlanıyormuş gibi çalışmalar yapmam lazım. Elimize bir fırsat geldi ve dünyada yalnızca 22 kişiyiz. Hepimiz Formula 1 hayali peşinde koşuyoruz. Formula 3 Asya Şampiyonası'na da katılacağım. Formula 1 lisansı için toplamam gereken lisans puanları var. Formula 2'deki sprint yarışları da sayarsak toplam 43 yarışa çıkacağım. Çok uzun bir sezon bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

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CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Motorsporları kariyerine kartingle başlayan Cem Bölükbaşı, Michael Schumacher Karting Akademisi'nde eğitim aldı.

Maddi imkansızlıklar ve sponsor eksikliği sebebiyle hayallerini erteleyen Cem Bölükbaşı, ardından Formula 1 E-Spor etkinliklerine katıldı. Dijital yarışlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve 2018'de 80 bin kişi arasından ilk 20'ye giren Cem Bölükbaşı, 2018'de Borusan Otomotiv'in GT Serisi takımına katılarak gerçek pistlere geri döndü.

İlerleyen yıllarda hem Espor hem de pist yarışlarında mücadele eden Cem, çeşitli başarılar elde etti. 2020'de, Formula 3 Asya Serisi'nde mücadele etti. Sosyal medyadaki etkinliğiyle bu serinin izlenmesinde artış oldu.

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Pistte de başarı elde ederek çaylaklar arasında üçüncü oldu. 2021'de çeşitli kategorilerde yarışmalara katıldı. Avrupa dayanıklılık şampiyonasında mücadele edip 2.'likler kazandı. Daha sonra Euro Formula Open'da yarıştı.

Macaristan, İtalya gibi yarışlarda başarılar elde etti. 15 yarışa katılıp 8 kez podyuma çıktı ve 2 yarış kazandı.

FORMULA 2 NEDİR?

Formula 1 ile çoğu pistte beraber koşulan, 14 hafta boyunca Formula 1 yarışları öncesinde koşulan bir yarış türü. Sezonu 14 yarış sürüyor. Burada başarılı olan ve Formula 1 takımlarının dikkatini çeken pilotlar, ileride Formula 1 aracında koltuk bulabiliyorlar.