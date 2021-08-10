Son Dakika: Celtic ve Rangers’ın Osayi-Samuel kapışması - Transfer haberleri

Vitor Pereira’nın 3-4-3’ta sisteminde orta dörtlünün sağında etkili bir oyun sergileyen; yıpratıcı deparları ve paslarıyla göz dolduran Osayi için Celtic ve Rangers’ın ciddi bir yarış içinde olduğu belirtildi.

F.BAHÇE 4 MiLYON EURO iSTiYOR

Ezeli rekabetleri filmlere konu olan iki İskoç ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro teklif ettiği, F.Bahçe’nin 4 milyon Euro istediği öğrenildi.

Osayi-Samuel’e İngiltere Championship’ten de bazı takımların talip olduğu ve kiralamak için çalışmalara başladığı bildirildi.

F.Bahçe talep ettiği bonservisi alırsa Osayi’den 7 ayda 3.5 milyon Euro kâr edecek.

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