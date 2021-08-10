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Futbol
Haber Giriş: 10.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Celtic ve Rangers’ın Osayi-Samuel kapışması - Transfer haberleri

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Son Dakika: Celtic ve Rangers’ın Osayi-Samuel kapışması - Transfer haberleri

F.Bahçe’nin ocak ayında 508 bin Euro’ya Queens Park Rangers’tan satın aldığı Bright Osayi-Samuel, sarı lacivertli takımdaki performansıyla İskoç ve İngiliz kulüplerinin transfer listesine girdi.

Vitor Pereira’nın 3-4-3’ta sisteminde orta dörtlünün sağında etkili bir oyun sergileyen; yıpratıcı deparları ve paslarıyla göz dolduran Osayi için Celtic ve Rangers’ın ciddi bir yarış içinde olduğu belirtildi.

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F.BAHÇE 4 MiLYON EURO iSTiYOR

Ezeli rekabetleri filmlere konu olan iki İskoç ekibinin 23 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro teklif ettiği, F.Bahçe’nin 4 milyon Euro istediği öğrenildi.

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Osayi-Samuel’e İngiltere Championship’ten de bazı takımların talip olduğu ve kiralamak için çalışmalara başladığı bildirildi.

F.Bahçe talep ettiği bonservisi alırsa Osayi’den 7 ayda 3.5 milyon Euro kâr edecek.

Son Dakika: Celtic ve Rangers’ın Osayi-Samuel kapışması - Transfer haberleri

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