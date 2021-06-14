MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Celta Vigo'da Emre Mor için karar verildi! Kadro dışı...
GeriFutbol Son Dakika: Celta Vigo'da Emre Mor için karar verildi! Kadro dışı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.06.2021 - 09:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Celta Vigo'da Emre Mor için karar verildi! Kadro dışı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Celta Vigo'da Emre Mor için karar verildi! Kadro dışı...

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, sakatlık ve tedavi sürecindeki disiplinsiz davranışları sebebiyle gözden çıkardığı Emre Mor hakkında nihai kararını verdi.

Spor Arena Dış Haberler - İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da Emre Mor, teknik direktör Eduardo Coudet'nin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

24 Ocak'tan bu yana sahalardan uzak kalan Emre Mor, sakatlık ve tedavi sürecindeki disiplinsiz davranışları sebebiyle Celta Vigo yönetiminin sabrını taşırmış ve yeni sezon öncesinde gözden çıkarılmıştı.

Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaştan Alex Teixeira bombası İtalyan gazeteci duyurdu...
Son Dakika Transfer Haberi: Beşiktaş'tan Alex Teixeira bombası! İtalyan gazeteci duyurdu...

KULÜP PARA KAZANMAK İSTİYOR

Marca'da yer alan habere göre; sezon başı hazırlık kampında 3 hafta kala Emre Mor'un durumunu yeniden masaya yatıran Celta Vigo, genç futbolcu için tatmin edici bir teklif gelmemesinin ardından kadro dışı bırakma kararı aldı.

Celta Vigo Başkanı Carlos Mourino, 2017 yazında 13 milyon euro karşılığında transfer edilen ve kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Mor'u bonservis bedeli almadan satmak istemiyor.

Son Dakika: Celta Vigoda Emre Mor için karar verildi Kadro dışı...

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi