Son Dakika: Celta Vigo'da Emre Mor için karar verildi! Kadro dışı...

Spor Arena Dış Haberler - İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da Emre Mor, teknik direktör Eduardo Coudet'nin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı.

24 Ocak'tan bu yana sahalardan uzak kalan Emre Mor, sakatlık ve tedavi sürecindeki disiplinsiz davranışları sebebiyle Celta Vigo yönetiminin sabrını taşırmış ve yeni sezon öncesinde gözden çıkarılmıştı.

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Marca'da yer alan habere göre; sezon başı hazırlık kampında 3 hafta kala Emre Mor'un durumunu yeniden masaya yatıran Celta Vigo, genç futbolcu için tatmin edici bir teklif gelmemesinin ardından kadro dışı bırakma kararı aldı.

Celta Vigo Başkanı Carlos Mourino, 2017 yazında 13 milyon euro karşılığında transfer edilen ve kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Emre Mor'u bonservis bedeli almadan satmak istemiyor.

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