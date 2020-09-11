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Haber Giriş: 11.09.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Celil Yüksel'in yeni takımı! Adanaspor...

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Son Dakika | Celil Yüksel'in yeni takımı! Adanaspor...
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Galatasaray'ın genç oyuncusu Celil Yüksel, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a transfer oldu.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Celil Yüksel'i Süper Lig'den isteyen takımlar olmasına rağmen oyuncu oynayacağı için Adanaspor'a gitti. Adanaspor yetiştirme bedeli ödeyecek.

Geçen sezon Adanaspor'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu performansı ile dikkat çekmişti.

22 yaşındaki orta saha geçen sezon 10 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.(Fanatik)

 

Son Dakika | Celil Yükselin yeni takımı Adanaspor...

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