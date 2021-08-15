Son Dakika: Cedric Bakambu'dan Fenerbahçe'ye iyi haber! Muriqi ve Sörloth derken...

Hücum hattın Bundesliga 2'de gol kralı Serdar Dursun'u katan sarı lacivertliler, Samatta'yı yeterli görmezken en az bir hücum oyuncusu daha almanın planlarını yapıyor.

Geçen sezon Samatta, Ademi ve Cisse üçlüsünden çok az verim alabilen Fenerbahçe; Serdar Dursun, Valencia ve Samatta'nın yanına bir golcü transferi daha yapmak isterken birçok isimle anılıyor.

Eski golcüsü Vedat Muriqi ile bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Sörloth'la görüşmeler gerçekleştiren Fenerbahçe'nin ismi son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Cedric Bakambu ile anıldı.

Mbwana Samantta’dan istediğini bulamayan sarı lacivertlilerin bir dönem Türkiye'de Bursaspor'da da forma giyen Cedric Bakambu'ya yöneldiği belirtilirken Kongolu golcüden beklenen haber geldi.

ÇİN'DE KALMASI BEKLENMİYOR

Goal Çin’den Xu Puheyan, 30 yaşındaki golcünün son durumunu ve transfer iddialarını değerlendirirken Bakambu'nın büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını belirtti.

Sarı lacivertlilerin yeni transferi Min Jae-Kim ile Beijing Guoan'dan takım arkadaşı olan Cedric Bakambu'nun Çin'de devam etmesinin beklenmediği kaydedilirken "Bakambu’nun Fenerbahçe’ye transfer olacağına dair söylentiler var ancak henüz Beijing Guoan tarafı bu iddiaları doğrulamadı. Bakambu ülkesinin milli takımından davet aldı; ayrıca kontratının sona ermeye yaklaşmasından ve Çin’deki katı politikalardan ötürü kariyerine Çin’de devam etmemesi de ihtimaller dahilinde." dedi.

40 MİLYON EURO'YA GİTTİ

İspanyol ekibi Villerreal'den 40 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Beijing Guoan'da toplam 87 maça çıkan Bakambu, 58 gol atıp 23 de asist yapma balarısı gösterdi.

30 yaşındaki golcünün 31 Aralık 2021 tarihinde sözleşmesi sona ererken Çin ekibinin bonservis olarak çok büyük taleplerini olmadığı belirtildi.

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

CGTN’e verdiği röportajda ayrılmak istediğini söyleyen Bakambu, "Zamanın ne göstereceği bilinmez ancak muhtemelen virüsten dolayı yeni sezonda farklı bir yerde olacağım. Ailemden uzaktayım ve bu sezonumun Beijing Guoan’daki son sezonum olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

MİN-JAE KIM'İ TEBRİK ETMİŞTİ

30 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'ye transfer olan Min-Jae Kim'i sosyal medya hesabından tebrik etmişti.

Süper Lig'de daha önce 2014-2015 sezonunda Bursaspor forması giyen Kongolu golcü, 7.5 milyon Euro'ya Villarreal'in yolunu tutmuştu. 2018 yılında ise 40 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Çin'e transfer olmuştu.

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