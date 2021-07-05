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Futbol
Haber Giriş: 05.07.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Cedi Osman'dan beklenmedik karar! Tüm hesaplarını kapattı

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Son Dakika: Cedi Osman'dan beklenmedik karar! Tüm hesaplarını kapattı

A Milli Basketbol Takımımızın yıldızı Cedi Osman'dan tepkiler üzerine sosyal medya hamlesi... 12 Dev Adam, Kanada’da oynanan olimpiyat eleme maçlarının yarı finalinde Yunanistan’a 81-63 kaybederken, önemli oyunculardan yoksun kadroyla turnuvaya gelen Komşu karşısında alınan kötü sonuç ve olimpiyat hayallerine veda edilmesi moralleri bozdu. Cedi Osman, sosyal medyadan gelen eleştirilerin üzerine hesabını askıya aldı.

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  • Cedi Osman ile Ebru Şahin evlilik hazırlığında
  • Cedi Osman ile Ebru Şahin evlilik hazırlığında
  • Cedi Osman ile Ebru Şahin evlilik hazırlığında
  • Cedi Osman ile Ebru Şahin evlilik hazırlığında
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

A Milli Basketbol Takımımızın yıldızı Cedi Osman, tüm sosyal medya hesaplarını kapattı. Yunanistan yenilgisiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gidemeyen 12 Dev Adam büyük fırsatı tepti. Turnuvaya NBA oyuncularıyla dahil olan milli takımımız, eksik
kadroyla Kanada'ya gelen Yunanistan'a yenilince moraller epey bozuldu.

Yarı finaldeki rakibimiz Yunanistan Kostas Sloukas ve Nick Calathes dışında hiçbir yıldız oyuncusunun bulunmadığı kadroyla A Milli Takımımızı devirince sosyal medyada da tepki oluştu. Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz gibi NBA yıldızlarımıza rağmen alınan bu farklı yenilgi sert eleştirileri de beraberinde getirdi.

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YUNANİSTAN MAÇINI 4 SAYI İLE TAMAMLADI, ELEŞTİRİLER GELDİ

Cedi Osman da olumsuz yorumların ardından Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı. Cleveland Cavaliers forması giyen yıldız oyuncu Yunanistan maçını sadece 4 sayı ile tamamlayarak büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Cedi, sosyal medyada sık sık yaklaşık oyuncu sevgilisi Ebru Şahin ile olan paylaşımları ile gündeme geliyordu.

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