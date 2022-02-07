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Son Dakika: Cedi Osman, LeBron James'in ardından bir ilki başardı ve Cleveland Cavaliers tarihine geçti...

#Cedi Osman#Cleveland Cavaliers#Lebron James
Son Dakika: Cedi Osman, LeBron Jamesin ardından bir ilki başardı ve Cleveland Cavaliers tarihine geçti...

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, Indiana Pacers karşısında son çeyrekte ürettiği 18 sayıyla LeBron James'in ardından Cleveland Cavaliers formasıyla bir çeyrekte 18+ sayı atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

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NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, Indiana Pacers maçındaki performansıyla tarihe geçti.

Quicken Loans Arena'da 31 dakika parkede kalan yıldız oyuncu, 18'ini son çeyrekte ürettiği 22 sayıyla LeBron James'in ardından Cleveland Cavaliers formasıyla bir çeyrekte 18+ sayı atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

Cleveland Cavaliers tarihinde en son LeBron James, 2018 yılında bir çeyrekte 18 sayı barajını aşmayı başarmıştı.

Indiana Pacers karşısında takımı adına parkenin en skorer ismi olan Cedi Osman, mücadeleyi 22 sayı, 5 asist, 4 ribaund, 4 üçlük ve %50 saha içi isabet yüzdesiyle tamamladı.

Indiana Pacers'ta ise Chris Duante'nin 22 sayı, 2 asist, 5 ribaundluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

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Hürriyet

NBA'DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI

CLEVELAND CAVALIERS 98 - 85 INDIANA PACERS
ORLANDO MAGIC 83 - 116 BOSTON CELTICS
DALLAS MAVERICKS 103 - 94 ATLANTA HAWKS
HOUSTON ROCKETS 107 - 120 NEW ORLEANS PELICANS
LOS ANGELES CLIPPERS 113-137 MILWAUKEE BUCKS

 

 

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#Cedi Osman#Cleveland Cavaliers#Lebron James

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