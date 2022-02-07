Son Dakika: Cedi Osman, LeBron James'in ardından bir ilki başardı ve Cleveland Cavaliers tarihine geçti...

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NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, Indiana Pacers maçındaki performansıyla tarihe geçti.

Quicken Loans Arena'da 31 dakika parkede kalan yıldız oyuncu, 18'ini son çeyrekte ürettiği 22 sayıyla LeBron James'in ardından Cleveland Cavaliers formasıyla bir çeyrekte 18+ sayı atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

Cleveland Cavaliers tarihinde en son LeBron James, 2018 yılında bir çeyrekte 18 sayı barajını aşmayı başarmıştı.

Indiana Pacers karşısında takımı adına parkenin en skorer ismi olan Cedi Osman, mücadeleyi 22 sayı, 5 asist, 4 ribaund, 4 üçlük ve %50 saha içi isabet yüzdesiyle tamamladı.

Indiana Pacers'ta ise Chris Duante'nin 22 sayı, 2 asist, 5 ribaundluk performansı mağlubiyete engel olamadı.

🔥 Cedi Osman'ın Indiana Pacers karşısındaki performansı:

⏱ 30 dakika

🏀 22 sayı

🇷 4 ribaunt

🇦 5 asist

👀 1 top çalma

✅ 8/16 saha içi isabeti

✅ 4/10 üç sayı isabeti

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NBA'DE GECENİN TOPLU SONUÇLARI



CLEVELAND CAVALIERS 98 - 85 INDIANA PACERS

ORLANDO MAGIC 83 - 116 BOSTON CELTICS

DALLAS MAVERICKS 103 - 94 ATLANTA HAWKS

HOUSTON ROCKETS 107 - 120 NEW ORLEANS PELICANS

LOS ANGELES CLIPPERS 113-137 MILWAUKEE BUCKS