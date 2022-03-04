Son Dakika: Cebrail Karayel'den Galatasaray açıklaması! "Ruhumu okşuyor"

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Galatasaray 'ın yaz döneminde renklerine bağlamayı planladığı isimlerden biri de Cebrail Karayel.

Fanatik'in haberine göre; Altay formasıyla başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki sağ bek, yerli kontenjanından Omar'a alternatif olarak düşünülüyor. Özellikle Boey'nin sakatlıklar nedeniyle istikrar sağlayamayıp gözden çıkarılması, Sarı-Kırmızılılar'ı Türkiye içinde arayışa iterken, Cebrail'in sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması da bu transferi cazip kılıyor.

Galatasaray'ın kendisine olan ilgisiyle alakalı olarak Radyospor'a konuşan Cebrail, şu ifadeleri kullandı:

'Söylentiler ruhumu okşuyor'

"Bireysel olarak sezona iyi başladım. Galatasaray ülkemizin özel camialarından birisi. Her futbolcu böyle özel camialarla anılmak ister. Şu anda çok güzel bir camiadayım. Evet bu söylentiler ruhumu okşuyor, egomu tatmin ediyor ama hiçbir önemi yok. Bir insanın en büyük rakibi kendisidir. Futbol değişen bir oyun. Her gün kendimizi yenilememiz gerekiyor, çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim."

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