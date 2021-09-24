Son Dakika: Çaykur Rizespor'un yeni hocası Hamza Hamzaoğlu oldu

Bülent Uygun'la yollarını ayıran Karadeniz ekibi, deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor’umuzun yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu…
Kulübümüz, Bülent Uygun’la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’yla anlaştı.
Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz."