Son Dakika: Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a Oğulcan müjdesi! "Evet dedik"

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan konusunda A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Tahir Kıran, Galatasaray ile Oğulcan Çağlayan'ın transferi konusunda çözüm sağlandığını açıkladı. Galatasaray'ın teklif ettiği oyunculara 'evet' dediklerini söyleyen Kıran, konunun bir an evvel çözülmesini için karar verdiklerini söyledi.



Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile telefonda görüştüğünü söyleyen başkan Tahir Kıran, "Oğulcan Çağlayan konusu çözülmek üzere. Biz elimizden geldiğince futbol oynatmak için buradayız." dedi.

"BİZ YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ"



"Galatasaray Kulübünün bizim yüzümüzden zarar görmesini istemeyiz" diyen Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, "Biz çözmenin yollarını arıyoruz. Herkes müsterih olsun. Zaten memleket yanıyor. Biz yardımcı olmaya hazırız. Problem çıkaran bir kulüp olmak istemiyoruz. Yeter ki hakkımız yenmesin. Oturup çözeceğiz, büyütmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

"EMRE TAŞDEMİR'DE MADDİ SIKINTI VAR"



Burak Elmas'tan telefon beklediğinin altını çizen Tahir Kıran, "Emre Taşdemir konusunda maddi açıdan sıkıntı var. Bekleyip göreceğiz." dedi.