Son Dakika: Çaykur Rizespor'dan Bülent Uygun açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialar hakkında açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi ve "Teknik direktörümüz Bülent Uygun'a olan güvenimiz, inancımız ve desteğimiz tamdır." denilerek haberler yalanlandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Futbol kamuoyuna duyurulur,

Bazı yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında kulübümüzün teknik direktör arayışı içinde olduğu ve bazı isimlerle görüşüldüğü hatta daha da ileri gidilerek anlaşma sağlandığı iddia edilmektedir.

Bu asılsız iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz daha ilk dört haftasını geride bıraktığımız uzun lig maratonunda hedeflerimiz doğrultusunda teknik direktörümüz Bülent Uygun'a olan güvenimiz, inancımız ve desteğimiz tamdır.