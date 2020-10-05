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GeriFutbol Son Dakika | Çaykur Rizespor'dan 4 transfer! İsmail Köybaşı ve Murat Sağlam...
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Futbol
Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Çaykur Rizespor'dan 4 transfer! İsmail Köybaşı ve Murat Sağlam...

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Son Dakika | Çaykur Rizespor'dan 4 transfer! İsmail Köybaşı ve Murat Sağlam...
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Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, İsmail Köybaşı, Murat Sağlam, Onur Bulut ve Dusan Jovancic ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamalar şu şekilde:

Çaykur Rizespor’umuz, İsmail Köybaşı ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon İspanya’nın Granada takımında forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu, İsmail Köybaşı Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 1 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İsmail Köybaşı’na Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz. 

MURAT SAĞLAM

Çaykur Rizespor’umuz, Fenerbahçe’den Murat Sağlam ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı

22 yaşındaki defans oyuncusu Murat Sağlam Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Murat Sağlam’a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.

DUSAN KOVANCIC

Çaykur Rizespor’umuz Sırbistan’ın Kızılyıldız takımından Dusan Jovancic ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

29 yaşındaki Sırp orta saha oyucusu Dusan Jovancic, Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 2+1 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Dusan Jovancic’e Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz. 

ONUR BULUT

Çaykur Rizespor’umuz Alanyaspor’dan Onur Bulut ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı

26 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Onur Bulut’a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.

Son Dakika | Çaykur Rizespordan 4 transfer İsmail Köybaşı ve Murat Sağlam...

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