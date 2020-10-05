Son Dakika | Çaykur Rizespor'dan 4 transfer! İsmail Köybaşı ve Murat Sağlam...

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamalar şu şekilde:

Çaykur Rizespor’umuz, İsmail Köybaşı ile 1 yıllık anlaşma sağladı.



Geçtiğimiz sezon İspanya’nın Granada takımında forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu, İsmail Köybaşı Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 1 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



İsmail Köybaşı’na Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.

MURAT SAĞLAM

Çaykur Rizespor’umuz, Fenerbahçe’den Murat Sağlam ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı



22 yaşındaki defans oyuncusu Murat Sağlam Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Murat Sağlam’a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.

DUSAN KOVANCIC

Çaykur Rizespor’umuz Sırbistan’ın Kızılyıldız takımından Dusan Jovancic ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.



29 yaşındaki Sırp orta saha oyucusu Dusan Jovancic, Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 2+1 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Dusan Jovancic’e Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.

ONUR BULUT

Çaykur Rizespor’umuz Alanyaspor’dan Onur Bulut ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı



26 yaşındaki orta saha oyuncusu Onur Bulut Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Onur Bulut’a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz.

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