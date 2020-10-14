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GeriFutbol Son Dakika | Çaykur Rizespor'da iki futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif!
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Haber Giriş: 14.10.2020 - 10:58 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Çaykur Rizespor'da iki futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif!

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Son Dakika | Çaykur Rizespor'da iki futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif!
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, iki futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'un iki futbolcusunda yapılan koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Rizespor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Çaykur Rizesporumuzun kadrosunda yer alan iki sporcumuza (görülen lüzum üzerine) 13.10.2020 tarihinde yapılan Covid-19 testi sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Sporcularımızın genel sağlık durumları iyi olup, TFF’nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığımızın rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemleri hemen uygulanmış ve önerilen tedavi protokolü başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son Dakika | Çaykur Rizesporda iki futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif

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