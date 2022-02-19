Son dakika: Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi bitti

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Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevinden ayrıldı.

Tecrübeli teknik adam, Karadeniz ekibinin yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından istifa etti ve takımdan ayrıldı.

İHA'ya açıklama yapan Hamzaoğlu, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" dedi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.