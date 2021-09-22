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Son Dakika: Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun gelişmesi! Yönetim toplandı, bugünkü antrenman...

#Bülent Uygun#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Son Dakika: Çaykur Rizesporda Bülent Uygun gelişmesi Yönetim toplandı, bugünkü antrenman...

Son dakika haberi... Süper Lig'in ilk 6 haftasında 5 yenilgi alan ve galibiyetle tanışamayan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun'un durumu için yönetim kurulu toplantı yapacak.

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Emirhan PEHLİVAN / (DHA) Çaykur Rizespor'da yönetim kurulu, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun'un göreve devam edip etmeyeceğini görüşmek üzere toplanacak.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 6 maçta sadece 1 puan alabilen Çaykur Rizespor'da taraftarlar, teknik direktör Bülent Uygun'a yönelik istifa çağrılarında bulundu. Çaykur Rizespor yönetimi, başkan Tahir Kıran başkanlığında toplanarak, Uygun'a yönelik yapılan istifa çağrılarını görüşecek.

Bülent Uygundan istifa ve tazminat açıklaması

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Teknik heyetten rapor alması beklenen yönetiminin toplantı sonrası Uygun ile ilgili kararını açıklayacağı öğrenildi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Çaykur Rizespor Süper Lig'in 7. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başlarken, Teknik direktör Bülent Uygun ise antrenmana çıkmadı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeşil mavili futbolcuların ısınma hareketleri ile başladığı antrenman çift kale maç ile son buldu.

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Bu arada teknik direktör Bülent Uygun'un katılmadığı antrenmanı yardımcı antrenör Sefer Yılmaz yönetti.

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#Bülent Uygun#Çaykur Rizespor#Süper Lig