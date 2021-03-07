Son dakika: Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi resmen başladı!
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Çaykur Rizespor'un açıklaması şu şekilde:
Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Bülent Uygun’a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz.
Çaykur Rizespor Futbol A Takımı Teknik Ekibi
Bülent UYGUN - Teknik Direktör [UEFA Pro Lisans]
Sefer YILMAZ - Yardımcı Antrenör [UEFA Pro Lisans]
Bülent BÖLÜKBAŞI - Antrenman Planlama [UEFA Pro Lisans]
Muhammet KÖSEOĞLU - Kaleci Antrenörü [UEFA Pro Lisans]
Ömer Faruk MAHİR - Yardımcı Antrenör [UEFA A Lisans, TFF Tutor]
Ersin AKA - Atletik Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]
Toprak KIRTOĞLU - Bireysel Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]
Oğulcan AYDIN - Maç ve Performans Analizi Antrenörü [TFF Analiz]
Fahri TATAN – Maç İzleme – Scout Antrenörü [UEFA A Lisans]
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