Son Dakika: Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz kararı verildi

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezonda yoluna teknik direktör Bülent Korkmaz ile devam etme kararı aldı.

Kamp dönemine kadar yeni sezon yapılandırmasının tamamlayarak lige hazır bir başlangıç yapmak isteyen Rize temsilcisi, 27. hafta takımın başına geçen Bülent Korkmaz ile imzaladıkları 1.5 yıllık sözleşmenin devam etmesine karar verdi.

Çaykur Rizespor'da yönetim kurulunun yarın yapacağı toplantıda transfer komitesi oluşturulacak ve takıma takviyeler yapılması adına çalışmalar başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon küme düşen Çaykur Rizespor, 38 maç sonunda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 22 mağlubiyet alarak 36 puan toplamıştı. Yeşil-mavililer, 44 gol atarken kalelerinde ise 71 gol gördü.