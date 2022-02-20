Son dakika: Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi

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Süper Lig'de alınan art arda başarız sonuçların ardından Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi, Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.