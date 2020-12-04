Son Dakika | Çaykur Rizespor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuzun genel klinik durumu iyi olup ilgili mevzuat çerçevesinde izolasyon ve tedavi uygulamalarına başlanmıştır.
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