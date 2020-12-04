Son Dakika | Çaykur Rizespor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Covid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcumuzun genel klinik durumu iyi olup ilgili mevzuat çerçevesinde izolasyon ve tedavi uygulamalarına başlanmıştır.