MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı
GeriFutbol Son Dakika | Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.03.2020 - 19:04,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı
Abone Olgoogle-news

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi

Süper Lig’in 24’üncü haftasında dün Trabzonspor’a 5-2 mağlup olduktan sonra İsmail Kartal ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor’da yönetim, yeni teknik direktörünü kısa sürede buldu.

Rize ekibi, sezona Trabzonspor’un başında başlayan ancak sonrasında bordo mavili ekiple yollarını ayıran Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, bugün Ünal Karaman ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını görüştü. İkili, toplantının ardından anlaşmaya varırken, deneyimli teknik adamın yarın yarın Rize’ye giderek 1.5 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Son Dakika | Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile prensipte anlaştı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle