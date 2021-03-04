Son Dakika: Çaykur Rizespor, Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı

Çaykur Rizespor, üst üste alınan kötü sonuçların ardından Sumudica ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Marius Ninel Şumudica ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Son olarak Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Rize'de teknik direktör Sumudica, maç sonu takımla kimyalarının uyuşmadığını ifade ederken ayrılık sinyallerini vermişti.

Gaziantep FK'da yaşadığı tartışmalı süreç sonrası görevine son verilen Sumudica, hemen sonrasında Rizespor'la anlaşmıştı.



Sumudica'nın Rizespor karnesi



- 7 maç



- 3 beraberlik

- 4 mağlubiyet

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