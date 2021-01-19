Son Dakika | Çaykur Rizespor, Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı!

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Rize ekibi, Tomas yönetiminde çıktığı 18 lig maçında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 21 puan topladı.

SUMUDICA GELİYOR

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, dün yaptığı açıklamada "Marius Sumudica ile yüzde 90 anlaştık" demişti.

Arşiv - Tomas: İstifa düşünmüyorum

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