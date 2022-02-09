Son dakika: Çaykur Rizespor, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, transferin son saatlerinde son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz tecrübeli santrafor Papiss Demba Cissé'yi renklerine bağladı. Yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına Çaykur Rizespor’umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.
Karadeniz ekibi, ara transfer döneminde Gedson Fernandes, Yusuf Sarı, Eren Albayrak, Kubilay Kanatsızkuş ve Carlos Ponck'u renklerine bağlamıştı.
📽️ Rizespor, Papiss Cisse'nin transferini böyle duyurdupic.twitter.com/0yrBjNg0EI
📽️ Rizespor, Papiss Cisse'nin transferini böyle duyurdupic.twitter.com/0yrBjNg0EI— Spor Arena (@sporarena) February 8, 2022