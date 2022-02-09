Son dakika: Çaykur Rizespor, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı

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Çaykur Rizespor, transferin son saatlerinde son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Papiss Cisse'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz tecrübeli santrafor Papiss Demba Cissé'yi renklerine bağladı. Yıldız futbolcu, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına Çaykur Rizespor’umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı." denildi.

Karadeniz ekibi, ara transfer döneminde Gedson Fernandes, Yusuf Sarı, Eren Albayrak, Kubilay Kanatsızkuş ve Carlos Ponck'u renklerine bağlamıştı.