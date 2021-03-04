Son Dakika: Çaykur Rizespor için Okan Buruk iddiası! İlk teklif...

Çaykur Rizespor'da kötü gidişi Stjepan Tomas'ın ardından Sumudica da durduramadı. Rumen teknik adam takımın başında görev aldığı 7 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi!

Son olarak Kayserispor'a 2-1 yenilen Ç.Rizespor'da teknik direktör Sumudica, "Rizespor için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bende stresten kaynaklı bir hastalık başladı. Takım hakkında hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir. Bu takımla aramızda bir uyuşmazlık var, bunu hissediyorum." ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali vermişti.

OKAN BURUK İDDİASI

Çaykur Rizespor'un Sumudica konusunda gün içinde kararını açıklaması beklenirken Fanatik'in iddiasına göre; ilk teklifin Okan Buruk'a gidecek.

2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştıran Buruk, takımı düşme potasından almış ve ligi 11. sırada tamamlamıştı.

SEZON SONUNA KADAR TAKIM ÇALIŞTIRMAYACAĞIM

Bu sezon Başakşehir'de görevi bıraktıktan sonra ismi Konyaspor ile anılan Okan Buruk sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını açıklamıştı.

Buruk, "Konyaspor çok büyük bir kulüp ve inanılmaz taraftar gücüne sahip. Bunu statta olduğu gibi sosyal medya üzerinden de görüyorum. İlgileri için çok teşekkür ederim. Ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar dinlenip ailemle vakit geçirme kararı aldım" ifadelerini kullanmıştı.