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GeriFutbol Son dakika | Çaykur Rizespor, Göztepe maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 16:30,Son Güncelleme:/

Son dakika | Çaykur Rizespor, Göztepe maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

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Son dakika | Çaykur Rizespor, Göztepe maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Çaykur Rizespor Kulübü, uçak seferlerinin kar yağışı nedeniyle iptal edilmesinin ardından Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Göztepe maçının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.

Kulüp Başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren takımın İzmir'e gitmek için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde hazır beklediğini ancak elverişsiz hava koşulları nedeniyle uçuşun gerçekleşemediğini, hava yolu şirketlerinin son olarak uçuşların karşılıklı iptal edildiğini kendilerine bildirdiğini söyledi.

Kartal, "Yoğun kar yağışının ardından uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle TFF'ye maçın ertelenmesi için başvuruda bulunduk. Yetkililer ile yapılan son görüşmede ertelenmesi için olumlu görüş bildirdiler. Maçın ertelendiğini söyleyebiliriz. Resmi yazıyı bekliyoruz." diye konuştu.

Son dakika | Çaykur Rizespor, Göztepe maçının ertelenmesi için TFFye başvurdu


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