Son dakika: Çaykur Rizespor, genç futbolcu Aziz Aksoy'a silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı

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İstanbul'da öğlen saatlerinde yaşanan silahlı saldırının ayrıntıları belli olurken saldırıya uğrayan isimlerden birinin Çaykur Rizespor'un Erokspor'da kiralık forma giyen futbolcusu Aziz Aksoy olduğu ortaya çıktı.

Çaykur Rizespor, resmi siteden yaptığı açıklamada, Esenler Erokspor'da kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiğini ve yaralıların olduğunu duyurdu.

RİZESPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Esenler Erokspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcumuz Aziz Aksoy ve ailesine silahlı bir saldırı düzenlenmiştir. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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GENÇ FUTBOLCU YARA ALMADI

Saldırı sırasında direksiyon başında olan Aziz Aksoy, saldırıyı yara almadan atlatırken ailesinden 3 isim bacaklarından yaralandı.

AİLESİNDEN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda genç futbolcunun babası Serkan Aksoy, annesi Cemile Aksoy ve kardeşi Cemil Aksoy'un ayaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.