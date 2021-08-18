Son Dakika: Caulker'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! 3 milyon euro... - Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de Caulker bilmecesi.. Fenerbahçe Yönetimi, teknik adamı getirmeden imza attırdığı Steven Caulker nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Yönetimin ısrarına rağmen Vitor Pereira, bu oyuncuyu kadroda düşünmediğini bir kez daha iletti.

Sarı-Lacivertliler, İngiliz stoperi Süper Lig takımlarına önerdi ancak yıllık 1.2 milyon Euro maaşının yanı sıra imza parası alan Caulker'ın maliyeti, diğer ekiplerin gözünü korkuttu.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, 29 yaşındaki oyuncu, 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında 3 milyon Euro'ya yakın tazminat talebinde bulundu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, Caulker'ı kiralık olarak bir takıma göndermek için harekete geçti.