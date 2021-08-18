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GeriFutbol Son Dakika: Caulker'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! 3 milyon euro... - Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Caulker'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! 3 milyon euro... - Transfer Haberleri

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Son Dakika: Caulker'dan Fenerbahçe'ye şok cevap! 3 milyon euro... - Transfer Haberleri

Fenerbahçe'de yönetimin teknik direktör gelmeden transfer ettiği Steven Caulker'ı Vitor Pereira beğenmeyince işler değişti. Yıllık 1.2 milyon Euro maaşının yanı sıra imza parası alan oyuncu sözleşme feshi karşılığında 3 milyon euroluk tazminat talebinde bulundu.

Fenerbahçe'de Caulker bilmecesi.. Fenerbahçe Yönetimi, teknik adamı getirmeden imza attırdığı Steven Caulker nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Yönetimin ısrarına rağmen Vitor Pereira, bu oyuncuyu kadroda düşünmediğini bir kez daha iletti.

Sarı-Lacivertliler, İngiliz stoperi Süper Lig takımlarına önerdi ancak yıllık 1.2 milyon Euro maaşının yanı sıra imza parası alan Caulker'ın maliyeti, diğer ekiplerin gözünü korkuttu.

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Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, 29 yaşındaki oyuncu, 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında 3 milyon Euro'ya yakın tazminat talebinde bulundu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yönetimi, Caulker'ı kiralık olarak bir takıma göndermek için harekete geçti.

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