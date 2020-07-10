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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 17:29,Son Güncelleme:

Son Dakika | CAS, Trabzonspor'un duruşmasını 16 Temmuz'da görüşecek

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Son Dakika | CAS, Trabzonspor'un duruşmasını 16 Temmuz'da görüşecek
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor Kulübü'nün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının görüşüleceği duruşmanın 16 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

CAS, güncellediği duruşma tarihlerini açıkladı. Trabzonspor ile UEFA arasındaki duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti.

Son Dakika | CAS, Trabzonsporun duruşmasını 16 Temmuzda görüşecek

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